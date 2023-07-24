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16:27 (мск), источник: Газета.Ру

Установлены последствия длительного нарушения циркадных ритмов

Исследователи из Медицинской школы Морхауз совместно с учеными из Алабамского университета установили, что нарушения циркадных ритмов связаны с сокращением продолжительности жизни, а также повышенным риском инсульта. Результаты работы опубликованы в American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology (Ajpheart).

Источник: Andisheh A/CC0

Авторы провели ряд экспериментов на крысиной модели: они рассмотрели различные нарушения циркадных ритмов. Крысы изначально были предрасположены к инсульту, так как их пища содержала повышенный уровень соли. Их разделили на несколько групп, которые засыпали с разными освещением.

Циркадные ритмы — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.

Они управляют многими процессами в организме человека и влияют на выработку гормонов, температуру тела, деятельность мозга. Одна из их важнейших функций — контроль производства гормонов, влияющих на циклы сна — мелатонина и кортизола. Выработка мелатонина зависит от освещенности помещения, поэтому ученые воздействовали именно на свет.

Эксперимент проходил в течение 12 недель. Первой группе выключали свет на шесть часов раньше, другим мышам был предоставлен доступ к пище в течение пяти часов каждый день. Еще двум другим группам был предоставлен 24-часовой доступ к пище в течение одного и того же времени суток, независимо от условий освещения.

Оказалось, что такое длительное нарушение циркадных ритмов ускорило наступление инсульта, а также сократило продолжительность жизни. Кроме того, у подопытных, подвергшихся изменениям графика освещения, перестало снижаться кровяное давление во время ночного сна, что свойственно здоровым животным.

По словам ученых, у людей при подобных нарушениях будут наблюдаться подобные последствия.

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