В Госдуме решили снизить штрафы за неявку в военкомат до 30 000 рублей

Согласно ст. 21.5 КоАП РФ, штраф за неявку составляет от 500 до 3000 руб.
20 июля комитет Думы по госстроительству одобрил поправки ко второму чтению законопроекта, вносящего изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Согласно им, штраф за неявку в военкомат по повестке может составить до 50 000 руб.
Кроме того, в кодексе может появиться ст. 19.38 КоАП о штрафах за неоказание содействия военным комиссариатам в их работе при объявлении мобилизации.
Неисполнение обязанности по своевременному оповещению и явке граждан, которые подлежат призыву, будет наказываться штрафами: для должностных лиц — от 60 000 до 80 000 руб., для юрлиц — от 400 000 до 500 000.
Такие же штрафы предусмотрены за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники в соответствии с планами мобилизации.
Поправки были внесены в законопроект, который поступил в парламент еще в феврале 2019 г. Прошлая инициатива также увеличивала штрафы, но меньше: за неявку в военкомат по повестке штраф возрастал до 1000−5000 руб.