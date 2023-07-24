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14:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Вещий сон принес женщине трехкратную победу в лотерею

77-летняя жительница штата Мэриленд, США, сорвала куш в лотерею три раза благодаря вещему сну. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Источник: Reuters

Женщина рассказала, что дважды увидела числа 7−11−33−35−39 во сне в 2008 году. «В то время с деньгами было туго, поэтому я молилась о финансовом благополучии. А потом мне приснились эти числа», — вспоминает она. Женщина сразу использовала цифры для участия в лотерее. Числовая комбинация принесла ей трехкратную победу: она выиграла 50 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей) в 2008, 2019 и 2023 годах.

Женщина узнала о последней победе, позвонив в офис лотереи и услышав номера выигрышных билетов розыгрыша. «Ну, эти числа были мне знакомы. Но я не закричала! Я сохранила спокойствие», — отмечает она.

Победительница планирует потратить денежный приз на оплату стоматологических услуг и отпуск.

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