Химик объяснил, можно ли срезать плесень с хлеба и как предотвратить ее появление

«Все знают, что есть плесень, которая предназначена для определенных продуктов — например различных сыров. Вот такую плесень безопасно употреблять в пищу. Плесень же на испорченных продуктах — другая. В этом случае мы говорим о плесени, которая переносится воздухом, водой или насекомыми на продукты питания либо появляется из-за окончания срока годности продукта или плохого хранения», — отметил специалист.
Плесень и ее споры обнаруживаются в любом помещении, но чаще всего люди сталкиваются с нею в собственной хлебнице. Считается, что идеальные условия для распространения плесневого грибка — температура +20°С и относительная влажность. Именно такой микроклимат часто бывает в закрытых хлебницах. На плесневелом хлебе развиваются микроскопические грибы, которые синтезируют и накапливают микотоксины, поэтому хлеб, пораженный плесенью, употреблять не рекомендуется.
«Не спасает от этой напасти и срезание “пятнышек”. Дело в том, что подобные микроорганизмы существуют в виде мицелия — длинных, невидимых невооруженным глазом нитей, которые могут проникать в продукт на большую глубину. Обжигание булки на огне ее тоже не “излечит”: сгорает лишь поверхностный слой, а то, что внутри, остается», — подчеркнул Исаев.
Эксперт призвал граждан избавиться от хлеба при первых признаках появления плесени. Он также дал советы, как избежать плесени при хранении хлеба. В частности, не нужно брать хлеб про запас, так как он часто плесневеет не только из-за неправильного хранения, но и в результате использования зараженной плесневелыми грибками муки. Кроме того, не следует хранить хлеб в полиэтиленовых пакетах: за счет испарения воды из хлеба в них создается повышенная влажность, способствующая развитию плесени.
Лучше всего хлеб и хлебобулочные изделия хранить в деревянной или эмалированной посуде, а также в специальном контейнере. Не реже одного раза в неделю емкости для хранения продукта надо мыть горячей водой с мылом или пищевой содой и хорошо просушивать. Чтобы хлеб не плесневел, его надо класть в хлебницу сухим при комнатной температуре, предварительно вынув из пакета и оставив примерно на час на столе.
Как правило, плесень не вызывает моментального пищевого отравления. И если съесть совсем немного заплесневелого хлеба, это может остаться без последствий. Но если в организм попало много токсичной плесени, это спровоцирует в первую очередь реакцию ЖКТ, а в худшем случае может закончиться печеночной или почечной недостаточностью или еще более печальным исходом. Чаще всего на хлебе появляется зеленая или черная плесень. Последняя более опасна для человека. В зоне риска в первую очередь люди с ослабленной иммунной системой, в том числе пожилые и дети.