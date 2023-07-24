На морском дне нашли меч времен Первого крестового похода

Как сообщает The Times of Israel, клинок еще в 2021 году обнаружил дайвер Шломи Катцин у берегов северного Израиля, на побережье Кармель. Он был густо покрыт ракушками и другой морской коркой. Его анализ был проведен в лаборатории, ученые использовали ультрасовременное рентгеновское оборудование. Оно позволило заглянуть под покрывающую клинок корку без прикосновения к ней.
Эта корка послужила прекрасной естественной защитой, она буквально законсервировала древний предмет. Он изготовлен из железа и без такой защиты был бы сильно поврежден процессами окисления. В находке эксперты идентифицировали меч возрастом 800−900 лет. Ученые предполагают, что он мог быть утерян во время ожесточенного морского сражения между крестоносцами и мусульманами, жителями прибрежных городов.
«Все указывает на то, что этот меч упал в воду во время боя, — говорит доктор Йоппе Госкер из Управления древностей Израиля (IAA). — Из-за высокой стоимости мечи обычно находились в ножнах. Но в данном случае был найден только меч. Из этого мы можем сделать вывод, что он упал в море во время битвы, возможно, вместе со своим владельцем. При сканировании морского дна мы не нашли никаких останков, но кто знает, как все было? Погибший воин все еще может покоиться в морских глубинах, пока его останки однажды не обнажит песок».
Сохранившееся лезвие имеет длину 88 сантиметров и ширину 4,6 сантиметра. Это был европейский меч с лезвием XII века и навершием или рукоятью XIII века.
Рентгеновское исследование показало, что клинок был слегка погнут до того, как угодил на дно. Это тоже говорит в пользу версии о том, что меч упал в воду во время боя. Европейский средневековый меч был длинным и прямым, используемым для колющих и рубящих ударов, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Atiqot. Мечи в исламском мире в тот период времени обычно имели изогнутые лезвия.
«Вероятно, этот меч использовался воином-крестоносцем, который обосновался в стране после Первого крестового похода и был одним из основателей Иерусалимского королевства в 1099 году, — говорит Якоб Шарвит, директор отдела морской археологии IAA. — Учитывая известные из нескольких исторических источников данные о кровопролитных сражениях между крестоносцами и мусульманами, можно было бы ожидать, что таких мечей сохранилось много. Но на практике мы в основном находим их фрагменты, а целые мечи встречаются очень редко. На данный момент в стране найдено всего семь таких мечей того периода, причем большая часть из них была обнаружена в море».