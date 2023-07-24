Путин подписал закон о запрете смены пола

Так, запрещаются медицинские вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на изменение пола.
К ним не относятся процедуры, связанные с «лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей», по решению врачебной комиссии.
Органы ЗАГС будут вносить изменения в свои записи только при наличии медицинского заключения.
Если пол сменит один из супругов, то брак аннулируют. Кроме того, сменившему пол запретят усыновлять детей.
Нормы закона не распространяются на тех, кто сменил пол до его вступления в силу.
Как заявила замминистра здравоохранения Евгения Котова во время обсуждения законопроекта комитетом Совета Федерации по социальной политике, документ не нарушает конституционные права граждан. По ее данным, с 2018-го по 2022 год в ЗАГСах зарегистрировали около двух тысяч записей о смене пола.