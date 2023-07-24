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18:29 (мск), источник: © РИА Новости

Путин подписал закон о запрете смены пола

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола человека, теперь это будет возможно только по медицинским показаниям, сменившим пол также нельзя будет усыновить детей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: © РИА Новости

Так, запрещаются медицинские вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на изменение пола.

К ним не относятся процедуры, связанные с «лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей», по решению врачебной комиссии.

Органы ЗАГС будут вносить изменения в свои записи только при наличии медицинского заключения.

Если пол сменит один из супругов, то брак аннулируют. Кроме того, сменившему пол запретят усыновлять детей.

Нормы закона не распространяются на тех, кто сменил пол до его вступления в силу.

Как заявила замминистра здравоохранения Евгения Котова во время обсуждения законопроекта комитетом Совета Федерации по социальной политике, документ не нарушает конституционные права граждан. По ее данным, с 2018-го по 2022 год в ЗАГСах зарегистрировали около двух тысяч записей о смене пола.

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