11:54 (мск), источник: Вокруг Света
Юный рыбак в Оклахоме поймал южноамериканскую рыбу паку с человеческими зубами
Знакомьтесь, южноамериканский паку — жуткий, но не опасный для людей.
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Юный житель штата Оклахома по имени Чарли Клинтон отправился в недавний уикенд поудить рыбу в местном пруду, но его улов как будто пришел из ночных кошмаров — на удочку попалась крупная рыба с человеческими зубами.
Оказалось, что это бурый паку — пресноводная рыба семейства пираньевых, обитающая в бассейнах рек Амазонка и Ориноко в Южной Америке. В отличие от близких родственников, пираний, у которых зубы заостренной формы и острые, как бритва, у паку зубы квадратные, с виду невероятно похожие на человеческие.
Зубы пираний позволяют им пронзать жертву и разрывать ее на части. Паку действуют иначе. С помощью своих квадратных зубов они прокусывают добычу и отрывают от нее куски. Челюсти паку настолько мощны, что рыба может раскалывать орехи. В длину паку могут достигать более метра, а вес крупных экземпляров может составлять 40 килограммов.
Как сообщили в Департаменте по охране дикой природы штата Оклахома, паку попадались в местных водоемах и прежде. Видимо, люди покупают этих рыб, чтобы они жили в аквариуме, а когда они перестают в него помещаться, просто выпускают их в пруды. Однако этот экзотический, инвазивный вид рыб может представлять опасность для местной экосистемы. Рыболовов, которым попалась на крючок паку, просят не выпускать рыбу обратно.
Проблема инвазивных видов актуальна и для российских водоемов, например, в Волгоградской области можно поймать пиранью, а на Кубани — американского сома.