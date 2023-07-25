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11:54 (мск), источник: Вокруг Света

Юный рыбак в Оклахоме поймал южноамериканскую рыбу паку с человеческими зубами

Знакомьтесь, южноамериканский паку — жуткий, но не опасный для людей.

Юный житель штата Оклахома по имени Чарли Клинтон отправился в недавний уикенд поудить рыбу в местном пруду, но его улов как будто пришел из ночных кошмаров — на удочку попалась крупная рыба с человеческими зубами.

Оказалось, что это бурый паку — пресноводная рыба семейства пираньевых, обитающая в бассейнах рек Амазонка и Ориноко в Южной Америке. В отличие от близких родственников, пираний, у которых зубы заостренной формы и острые, как бритва, у паку зубы квадратные, с виду невероятно похожие на человеческие.

Зубы пираний позволяют им пронзать жертву и разрывать ее на части. Паку действуют иначе. С помощью своих квадратных зубов они прокусывают добычу и отрывают от нее куски. Челюсти паку настолько мощны, что рыба может раскалывать орехи. В длину паку могут достигать более метра, а вес крупных экземпляров может составлять 40 килограммов.

Несмотря на все эти устрашающие подробности, паку, в отличие от пираний, как правило, не представляют опасности для людей и других животных, так как они вегетарианцы и питаются кормом растительного происхождения.

Как сообщили в Департаменте по охране дикой природы штата Оклахома, паку попадались в местных водоемах и прежде. Видимо, люди покупают этих рыб, чтобы они жили в аквариуме, а когда они перестают в него помещаться, просто выпускают их в пруды. Однако этот экзотический, инвазивный вид рыб может представлять опасность для местной экосистемы. Рыболовов, которым попалась на крючок паку, просят не выпускать рыбу обратно.

Проблема инвазивных видов актуальна и для российских водоемов, например, в Волгоградской области можно поймать пиранью, а на Кубани — американского сома.

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