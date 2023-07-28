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07:09 (мск), источник: Известия

Умер один из основателей группы The Eagles Рэнди Мейснер

Скончался один из основателей рок-группы The Eagles Рэнди Мейснер. Об этом в четверг, 27 июля, сообщили на официальном сайте музыкального коллектива.

Источник: AFP 2023

«The Eagles с сожалением сообщают, что один из основателей, басист и вокалист Рэнди Мейснер скончался 26 июля в Лос-Анджелесе в возрасте 77 лет из-за осложнений, вызванных хронической обструктивной болезнью легких», — говорится в заявлении группы.

Музыкальная карьера Мейснера началась с группы Рика Нельсона Stone Canyon Band в качестве вокалиста и басиста. Позже он присоединился к кантри-рок-группе Poco в качестве их оригинального басиста в 1960-х. Позже, в 1971 году, он основал группу Eagles, в первоначальный состав вошли Гленн Фрей, Дон Хенли и Берни Лидон.

В 1998 году вместе с Eagles он был занесен в Зал славы рок-н-ролла. Мейнсер участвовал в написании некоторых из самых знаковых песен Eagles, в том числе «Try and Love Again» и «Take it to the Limit».

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