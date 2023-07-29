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03:48 (мск), источник: ТАСС

Байден признал внебрачную дочь своего сына Хантера

Президент США отметил, что это семейный вопрос, а не политический.

Источник: AFP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден впервые публично признал четырехлетнюю внебрачную дочь своего сына Хантера — Нэви — своей внучкой.

Мать Нэви Джоан Робертс — уроженка штата Арканзас Ланден Робертс — с 2019 года судилась с Хантером Байденом, который не хотел признавать девочку своей дочерью и выплачивать средства на ее содержание. В июне 2023 года родители достигли соглашения о том, что сын президента выплачивает денежное содержание, а Робертс не дает дочери фамилию ее отца. «Наш сын Хантер и мать Нэви Ланден вместе выстраивают взаимоотношения, руководствуясь интересами их дочери, — говорится в заявлении главы американской администрации, опубликованном в пятницу в журнале People. — Это семейный вопрос, а не политический. Джилл [Байден, первая леди США] и я хотим всего наилучшего для всех наших внуков, в том числе Нэви».

У 80-летнего Джо Байдена четверо детей и семь внуков, включая пятерых от Хантера. Старшей внучке Наоми Кинг Байден 29 лет, в 2022 году она вышла замуж, бракосочетание состоялось в Белом доме.

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