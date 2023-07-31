12:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фанаты Тейлор Свифт вызвали землетрясение в Сиэтле
Это не первый случай, когда город трясся из-за перевозбужденных поклонников.
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CNN передает, что последние два концерта певицы Тейлор Свифт в Сиэтле вызвали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению в 2,3 балла. Об этом заявила профессор геологии Университета Западного Вашингтона, сейсмолог Джеки Каплан-Ауэрбах.
Она сравнила это «быстрое землетрясение» с тем, что произошло на матче местной футбольной команды в 2011 году. Тогда болельщики «Сиэтл Сихокс» (Seattle Seahawks) так бурно выражали эмоции после яркого момента в игре, что сейсмическая активность составила 2 балла.
«Основное отличие заключается в продолжительности встряхивания, — отметила Каплан-Ауэрбах. — Аплодисменты после тачдауна длятся пару секунд, но в конце концов стихают. А с концерта Тейлор Свифт я собрала около 10 часов данных. Музыка, динамики, ритм. Вся эта энергия может вонзиться в землю и сотрясти ее».
Недавно из-за землетрясения магнитудой 5,6 балла в Чили прервали футбольный матч.
Олеся Маевская