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04:10 (мск), источник: Известия

Охранников школ будут готовить к отражению вооруженных нападений

Для охранников школ, дошкольных и профессиональных образовательных организаций появится требование по обеспечению защиты в условиях вооруженного нападения или теракта. Об этом говорится в новом проекте ГОСТа «Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, образовательных и профессиональных образовательных организаций».

Источник: Известия

Документ разработала рабочая группа из представителей «Ассоциации предприятий безопасности “Школа без опасности” при участии Федерального координационного центра руководителей охранных структур, его поддержал Росстандарт.

«Национальный стандарт актуализируется впервые. При разработке его проекта был использован отечественный и зарубежный опыт, в том числе содержащийся в стандартах отдельных объединений охранного сообщества», — отмечается в пояснительной записке к проекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

В документе также сообщается, что в настоящее время объекты всех образовательных организаций обеспечены охраной в соответствии с категориями. Однако в связи с возникновением новых угроз, в том числе с возросшими рисками терактов, особенно на территории новых субъектов, возникла необходимость актуализировать содержание ГОСТа.

В частности, предлагается добавить новые требования к подготовке работников охранной организации, в том числе учений и практических тренировок по действиям при нападении и возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах образования.

«Обеспечение физической охраны объектов образования остается основной формой профилактического воздействия на большинство угроз, в первую очередь террористического характера. Деятельность в области обеспечения безопасности образовательных организаций проводится в рамках реализации программы национальной стандартизации на 2023 год Технического комитета по стандартизации “Антитеррористическая и охранная деятельность” (ТК 208)», — пояснил «Известиям» руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

При этом он отметил, что сейчас в области обеспечения физической охраны объектов образования действует три национальных стандарта, которые служат базисом подтверждения качества оказываемых услуг, тем самым в разы повышая защищенность жизни и здоровья граждан.

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Спасти и защитить: охранников школ будут готовить к отражению вооруженных нападений
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