11:29 (мск), источник: РБК Life
Житель Бразилии Хосе Паулино Гомес умер в возрасте 127 лет
Однако в Книге рекордов Гиннесса мужчина не значился.
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В городе Педра-Бонита в районе Зона-да-Мата штата Минас-Жерайс умер местный житель Хосе Паулино Гомес. Об этом сообщает издание Estado De Minas.
Согласно нотариальным записям муниципалитета, он умер 28 июля 2023 года, не дожив неделю до своего 128-летия. Причиной смерти стала полиаорганная недостаточность, а последний месяц жизни он был прикован к постели. «Он был очень простым, очень скромным, — рассказала о Хосе его внучка Элиан Феррейра. — Он любил все деревенское и натуральное, а еще он всегда любил немного выпить».
Его свидетельство о рождении было зарегистрировано только в 1917 году (ранее в этом регионе такой процедуры просто не существовало), и в нем говорится, что Гомес родился 4 августа 1895 года. Сотрудник местного ЗАГСа Виллиан Хосе Родригес де Соуза рассказал, что, «согласно записям, мужчина женился в 22 года». «Предполагается, что он действительно родился до 1900 года. Мужчины редко женятся в 17 лет», — уточнил он.
Известно, что Гомес зарабатывал на жизнь животноводством. Он перестал ездить верхом всего лишь четыре года назад. У него осталось множество потомков: семеро детей, 25 внуков, 42 правнука и 11 праправнуков.
В Книге рекордов Гиннесса умерший не значится. При этом неизвестно, поступала ли туда заявка от его имени.
В январе этого года Книга рекордов Гиннесса сообщила о смерти старейшей жительницы планеты, Люсиль Рэндон, более известной как сестра Андрэ. Ей было 118 лет. В молодости она была учительницей и гувернанткой, в годы Второй мировой войны присматривала за детьми, а затем работала с сиротами и пожилыми людьми. Католической монахиней она стала в 1944 году. Самой возрастной жительницей планеты ее признали годом ранее, в апреле.
На сегодняшний день самым пожилым человеком из ныне живущих считается 115-летняя американка испанского происхождения Мария Браньяс Морера. Она стала рекордсменкой после смерти Рэндон.
При этом абсолютным рекордсменом-долгожителем согласно Книге рекордов Гиннесса считается француженка Жанна Луиза Кальман. Она скончалась в 1997 году в возрасте 122 лет.