13:11 (мск), источник: ТАСС
Ирина Мирошниченко находится в реанимации
В Telegram-канале «112» ранее написали, что народную артистку РСФСР ввели в медикаментозную кому и врачи поддерживают ее жизнь через ИВЛ.
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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко находится в отделении реанимации в инфекционной клинической больнице (ИКБ) № 1. Подробностей о ее состоянии нет, сообщил ТАСС ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
О госпитализации 81-летней актрисы стало известно в конце июля. По сообщениям некоторых СМИ, Мирошниченко обратилась к медикам из-за плохого самочувствия на фоне гриппа. Также ранее в Telegram-канале «112» написали, что Мирошниченко ввели в медикаментозную кому и врачи поддерживают ее жизнь через ИВЛ, а состояние оценивается как крайне тяжелое.
«Она в реанимации, первая инфекционная больница», — сказал собеседник агентства, отметив, что очень волнуется за нее. О том, как врачи оценивают состояние Мирошниченко, Золотовицкому неизвестно.
Мирошниченко в 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра СССР им. М. Горького. После разделения труппы театра в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский художественный театр им. А. П. Чехова).
Исполняла роли в спектаклях «Тяжкое обвинение» по пьесе Льва Шейнина, «Валентин и Валентина», «Эшелон» и «Старый Новый год» по произведениям Михаила Рощина, «Три сестры», «Чайка», «Вишневый сад» и «Дядя Ваня» по пьесам Антона Чехова, «Варвары» по произведению Максима Горького, «Татуированная роза» по пьесе Теннесси Уильямса, «Обратная связь» по произведению Александра Гельмана и многих других.