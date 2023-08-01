14:20 (мск), источник: РБК Life
Житель Шотландии обнаружил в своем саду кости дельфина возрастом 8000 лет
Находку передали в Национальный музей для изучения.
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В Шотландии, в пригороде Стерлинга в центральной части страны, местный житель во время выкапывания глубокой ямы под бассейн обнаружил в своем саду останки большого дельфина, возраст которых составляет примерно от 6 до 8 тыс. лет. Об этом пишет шотландское издание Daily Record.
44-летний Пол Макдональд рассказал, что решил сделать бассейн для своих детей. На глубине 80 сантиметров экскаватор наткнулся на большую кость — это оказался череп. Вскоре мужчина обнаружил в глине и другие останки животного. «Это умопомрачительно», — поделился хозяин участка своими эмоциями от находки.
Приехавший на место археолог из Стерлинга доктор Мюррей Кук рассказал изданию, что это уникальная находка, которую можно обнаружить «раз в жизни». «Я не думаю, что в последнее время здесь находили подобное существо. После ледникового периода эта область представляла собой обширное внутреннее море, изобилующее фауной», — сказал Кук.
Оказалось, что кости принадлежат афалине — большому дельфину, длина которого могла составлять более трех метров. Помимо этих останков, было найдено сломанное орудие из рога оленя, которое, предположительно, использовалось для разделки мяса. Так как эти находки были рядом, появилась версия, что дельфина разделали и употребили в пищу местные охотники.
Череп дельфина передали в Национальный музей Шотландии. Остальная часть скелета осталась в земле и будет раскопана в ближайшее время. «Предстоит провести много анализов. Мы установим точный возраст животного, как только проведем радиоуглеродную датировку», — сказал главный куратор отдела позвоночных музея Эндрю Китченер. Daily Record добавляет, что в 1897 году в данном регионе были обнаружены останки кита, а дельфина нашли впервые.