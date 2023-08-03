11:36 (мск), источник: РБК Life
200 собак осчастливили жителя Калифорнии в его 100-летний юбилей. Видео
Они стали гостями на празднике в честь дня рождения долгожителя.
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Жителя города Сан-Хосе в американском штате Калифорния Роберта Мура с его 100-летним юбилеем пришли поздравить 200 собак, написал The Washington Post.
Такой праздник для отца придумала его дочь Элисон. Она пояснила, что мужчина всю жизнь был «собачником», но сейчас возраст и состояние здоровья не позволяют ему держать питомца. Жена и все его братья и сестры уже скончались, и Роберт очень тоскует и всегда радуется, когда в гости к нему приходят с четвероногими друзьями.
Зная это, женщина решила порадовать отца и пригласить на юбилей несколько соседей с собаками. Дала объявление в местном сообществе в Сети и сама не ожидала, что в результате многочисленных репостов и с помощью «сарафанного радио» на ее призыв откликнется такое большое число людей.
«Ему хочется погладить каждую увиденную собаку. Он был таким всю свою жизнь», — говорит дочь.
Дочь юбиляра заранее приготовила угощение не только для гостей, но и для их четвероногих питомцев и была потрясена, когда к указанному времени у дома выстроилась вереница собак и их хозяев, которые пришли для того, чтобы порадовать 100-летнего юбиляра.
«Пришло так много незнакомых людей. К тому же они сделали открытки и плакаты, принесли кексы. Это было невероятно трогательно. Некоторые из гостей очень тщательно подготовились: например, нарядили своих питомцев в смокинги и прикрепили к ним значки со словами “С днем рождения”», — рассказала внучка именинника Кэролайн Мур.
В итоге 100-летний именинник Роберт Мур, который в активном возрасте четверть века был деканом факультета прикладных наук и искусств в Государственном университете Сан-Хосе, принимал в свой день рождения настоящий парад собак. В течение двух часов, «улыбаясь от уха до уха», он гладил четвероногих гостей, которые пришли на его праздник.
«Это было так мило, мой дорогой папа заслуживает этого. К сожалению, многих его лучших друзей больше нет с нами», — поделилась эмоциями дочь долгожителя.