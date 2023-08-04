Пенсии повысят вне графика: кто станет получать больше Часть пенсионеров получит прибавку уже в этом месяце
Фоторепортажи
12Работа ПМЭФ-2023
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
Главное
Спецоперация на Украине
07:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

День железнодорожника в 2023 году: история, факты и традиции

Ежегодно в первое воскресенье августа в России отмечают День железнодорожника. В этом году его будут отмечать 6 августа. Рассказываем традиции и интересные факты этого праздника.

Источник: РИА "Новости"

Наверное, нет ни одного человека, кто ни разу не путешествовал на поезде. Железная дорога — один из основных в России путей сообщения, длина которого составляет 85,6 тысячи километров. Ежедневно на железной дороге трудятся сотни тысяч человек, чтобы люди могли беспрепятственно добираться из одной точки России в другую и за границы государства.

День железнодорожника — один из праздников, когда важно вспомнить, благодаря кому мы путешествуем по стране, и узнать несколько интересных фактов.

Николай I и железные дороги

Впервые праздник учредили в конце XIX века после выхода приказа министра путей сообщения Российской империи князя Михаила Хилкова № 68 от 28 июня 1896 года. Изначально праздник был приурочен ко дню рождения Николая I, начавшего строительство железных дорог.

Источник: РИА "Новости"

Отмена праздника

До 1917 года праздник отмечали 25 июня. После Октябрьской революции его отменили так же, как и другие события царских времен. Но уже в 1936 году его вернули — праздник стали отмечать 30 июля. Во времена жизни бывшего Главы правительства СССР Иосифа Сталина праздник назывался Всесоюзным Сталинским днём железнодорожника.

Праздник отмечают не только в России

Так, День железнодорожника празднуют в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Молдавии и Болгарии.

Источник: РИА "Новости"

Праздновали с размахом

Когда праздник впервые утвердили, его отмечали «на широкую ногу» — на один день все железнодорожные учреждения останавливали работу. Железнодорожники и их родственники за 50 копеек могли прокатиться на особом поезде — с оркестром, представлениями и чаепитием.

Современное празднование

В наши дни в День железнодорожника устраивают благотворительные забеги, средства от которых идут в фонды на помощь тяжелобольным пациентам. Участие принимает не только работники РЖД, но и все желающие.

Анна Морозова

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
праздникипамятные датыХорошие новости