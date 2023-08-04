День железнодорожника в 2023 году: история, факты и традиции

Наверное, нет ни одного человека, кто ни разу не путешествовал на поезде. Железная дорога — один из основных в России путей сообщения, длина которого составляет 85,6 тысячи километров. Ежедневно на железной дороге трудятся сотни тысяч человек, чтобы люди могли беспрепятственно добираться из одной точки России в другую и за границы государства.
День железнодорожника — один из праздников, когда важно вспомнить, благодаря кому мы путешествуем по стране, и узнать несколько интересных фактов.
Впервые праздник учредили в конце XIX века после выхода приказа министра путей сообщения Российской империи князя Михаила Хилкова № 68 от 28 июня 1896 года. Изначально праздник был приурочен ко дню рождения Николая I, начавшего строительство железных дорог.
До 1917 года праздник отмечали 25 июня. После Октябрьской революции его отменили так же, как и другие события царских времен. Но уже в 1936 году его вернули — праздник стали отмечать 30 июля. Во времена жизни бывшего Главы правительства СССР Иосифа Сталина праздник назывался Всесоюзным Сталинским днём железнодорожника.
Так, День железнодорожника празднуют в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Молдавии и Болгарии.
Когда праздник впервые утвердили, его отмечали «на широкую ногу» — на один день все железнодорожные учреждения останавливали работу. Железнодорожники и их родственники за 50 копеек могли прокатиться на особом поезде — с оркестром, представлениями и чаепитием.
В наши дни в День железнодорожника устраивают благотворительные забеги, средства от которых идут в фонды на помощь тяжелобольным пациентам. Участие принимает не только работники РЖД, но и все желающие.