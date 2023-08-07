Мединский рассказал о переписанных разделах в новых учебниках истории

«Полностью переработаны, переписаны разделы “70-е”, “80-е”, “90-е” и “нулевые” годы», — сказал он на презентации в ТАСС.
Мединский добавил, что авторы учебников добавили в них раздел с 2014 года по настоящее время, включая специальную военную операцию.
«Авторы писали буквально своей рукой многое из последнего перечисленного», — заключил он.
Занятия по новому учебнику по истории для 10−11 классов начнутся с 1 сентября.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что новые учебники по истории для учеников 5−9 классов планируют подготовить в течение следующего года. Учебники для старшей школы стали первым этапом.
Также он обратил внимание, что новый учебник истории для 10−11-х классов будет дешевле предыдущего на 20%, он будет стоить 849 рублей.
«Раньше учебник у нас был с мягкой обложкой, здесь обложка твердая. Дешевле за счет того, что учебник государственный, права принадлежат государству», — добавил министр.
В июне Кравцов отметил, что в новых учебниках по истории авторы отразят последние изменения территориального состава РФ, а также ход спецоперации. В них добавят портреты современных героев, актуальные карты и другие материалы, посвященные событиям новейшей истории России.
В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости не допустить искажения преподавания истории. Он призвал исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности и извращенное толкование истории.