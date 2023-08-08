18:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Германии столетние леса погибают из-за жуков-короедов
Ситуацию усугубляет изменение климата.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В горах Гарц Германии жуки-короеды всегда были частью леса. Каждое лето вредители убивают несколько ослабленных деревьев, когда находят ели особенно благоприятные для откладывания яиц — насекомые зарываются в камбий (часть растения, которая отвечает за рост в длину и толщину), препятствуя получению питательных веществ, необходимых для выживания. Но в последние годы популяция вредителей выросла настолько, что страдают и здоровые хвойные.
Как передает Associated Press, чиновники пытаются взять вредителей под контроль до того, как все ели будут полностью уничтожены. Но защитники лесов готовятся к худшему, так как, по словам Александра Аренхолда из государственного управления лесного хозяйства Нижней Саксонии, климат стал более сухим, а деревья — благоприятным местом для обитания личинок жуков, вследствие чего две трети хвойных уже уничтожены. Также он уточнил, что елям необходимо много воды, а ее недостаток ухудшает способность вырабатывать естественное вещество из древесной смолы для отпугивания членистоногих и кровососущих насекомых.
Сейчас в некоторых регионах елей уже нет. Эксперты говорят, что простого решения не существует: управляющие лесным хозяйством вырубают деревья, которые могут повредить короеды, а там, где необходимо, применяют пестициды. Конечно, химические вещества иногда не одобряются из-за побочных эффектов для окружающей среды, но они могут быть очень эффективны для борьбы с насекомыми. Однако на елях, которые еще стоят, вредителей истребить не получится.
Михаэль Мюллер, заведующий кафедрой защиты лесов Технического университета в Дрездене, сказал, что меры по спасению деревьев могут занять несколько десятков лет, а природные катаклизмы и другие вредители (например, грызуны) наносят даже больший ущерб, чем жуки-короеды. Эти факторы препятствуют восстановлению лесов. Также он добавил, что ситуацию усугубляет изменения климата — жара и засуха, которые распространяются по всему миру. «В конце концов, мы не можем орошать леса», — сказал он.
Специалисты считают, что решением проблемы может стать высадка среди елей других пород деревьев, которые смогут выживать в засушливых районах. По словам Ричарда Хельцля, историка окружающей среды из Геттингенского университета и Музея пяти континентов в Мюнхене, такое большое количество одного вида хвойных сажали несколько веков, так как предпочитали использовать их для промышленного лесоводства, бумажных фабрик и производства целлюлозы. Тем не менее Хельцл отметил, что «мы действительно не можем винить в этом наших предков».
Конечно, не было бы елей, жуки-короеды не распространялись так быстро. Однако из-за изменений климата погода стала более сухой и теплой, в почве становится все меньше влаги, что благоприятствует процветанию популяции вредителей.
Леса страдают не только от жуков-короедов. Сильный пожар в Южной Калифорнии уничтожил более 300 квадратных километров территории и перекинулся на соседний штат Невада.
Анна Морозова