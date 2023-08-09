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07:44 (мск), источник: Известия

В России оборудуют дворы для реабилитации инвалидов

В России планируется обновить свод правил для развития безбарьерной среды — девелоперы уже на стадии проектирования домов и дворов должны будут закладывать возможности для реабилитации инвалидов. Обновление правил разработал Минстрой совместно с Федеральным центром нормирования и стандартизации (ФАУ «ФЦС»), сообщили «Известиям» в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

«Актуализация документов направлена на создание доступной, комфортной и безопасной среды для маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья», — сказал замглавы Минстроя Сергей Музыченко.

Подготовлены изменения к требованиям проектирования новостроек, социального жилья, общежитий, гостиниц и других зданий. В документ предлагается включить понятие «реабилитационный потенциал придомовой территории» и необходимые требования в этой части, рассказали в ведомстве.

Также разработаны обновления к требованиям организации рабочих мест для инвалидов. Как пояснил директор ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин, в проект включат требования к оборудованию систем оповещения, двусторонней связи и вызова экстренной помощи на рабочих местах при ЧС и иных нештатных ситуациях.

«Изменения подготовлены с учетом дифференциации потребностей незрячих и слабовидящих, глухих и слабослышащих, а также людей с особенностями ментального развития», — сказал он.

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