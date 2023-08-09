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14:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Эскимосы и маори: семь самых известных коренных народов мира

Ежегодно 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Коренное население насчитывает 5% от общей мировой численности людей, их местом проживания является более 70 стран, и у каждого из этих народов свой язык и культура. В России, к примеру, насчитывается около 50 этносов. В честь этого дня мы хотим немного рассказать о самых известных коренных народах со всего мира.

Источник: РИА "Новости"

Карены (Таиланд)

Их численность в Таиланде составляет около 350 тысяч человек, еще около четырех миллионов проживают в Бирме. Узнать представительниц этого племени можно по железным кольцам на шее. Эта внешняя особенность относит нас к древнему божеству коренного народа — длинношеей самке дракона. Со временем размер ожерелья увеличивается настолько, что, закрывая ключицы и верхнюю часть грудной клетки, вытягивает шею, при этом вес украшения достигает пяти килограммов. Чаще всего карены занимаются земледелием, разводят быков, буйволов и коз (если племя живет в горах).

Маори (Новая Зеландия)

Численность маори в настоящее время — около 750 тысяч человек (около 600 тысяч из них проживает в Новой Зеландии, остальные 150 — в Австралии). Важной традицией этого народа является нанесение татуировок, которыми покрывали лица и тела вождей и выдающихся воинов. К слову, татуировщики высоко почитаются в обществе маори, а сам процесс нанесения рисунка на кожу является своеобразной инициацией — проверкой на выносливость. Этот народ занимается подсечно-огневым земледелием (выжигает леса и сажает на этом месте культурные растения), ткачеством, плетением, строительством лодок и резьбой по дереву.

Индейцы (Америка)

В настоящее время в Америке проживает более 1,6 миллиона индейцев, чаще всего их можно встретить в штатах Калифорния, Оклахома и Аризона. Наиболее крупные индейские народности — чероки, навахо, сиу и чиппева. В современной Америке насчитывается более 500 индейских племен, официально признанных федеральными властями. Они вправе сформировать собственное правительство, принимать законы, устанавливать налоги, лицензировать и регулировать практически все виды деятельности на территории своих резерваций. Крупнейшей из них считается навахо (Нация навахо) — ее площадь равна площади штата Западная Вирджиния. Значительные доходы резервациям приносит безакцизная торговля алкоголем и табачными изделиями, а также туризм.

Саамы (Скандинавия)

Численность саамов в наши дни составляет около 70 тысяч человек. В настоящее время саамы живут на территории Финляндии, Швеции и Норвегии. Саамы поклоняются многочисленным природным духам, на особом счету всегда были нойды — жрецы, знахари и шаманы-посредники между мирами. Основными занятиями представителей этого народа являются оленеводство, рыболовство, морская и сухопутная охота. Во время перекочевок саамы использовали переносное жилище — куваксу. Это шалаш из жердей, покрытый летом мешковиной, а зимой — шкурами оленей. Сейчас вместо традиционных жилищ стали использовать русскую избу и ненецкий чум.

Пигмеи (Африка)

Сейчас слово «пигмеи» используется как собирательное понятие для обозначения всех людей, живущих чаще всего в тропических лесах. Однако изначально так назывался низкорослый коренной народ Африки. Их рост обычно не превышает 150 сантиметров. В настоящее время в мире проживает чуть больше 350 тысяч пигмеев. Они ведут кочевой образ жизни, занимаются собирательством и охотой. У них выпуклый лоб, вдавленная переносица и большие карие миндалевидные глаза. В обществе пигмеев сохраняются черты матриархата: женщина является основным добытчиком, а также занимается строительством дома. Пигмеи сооружают хижины из прутьев, покрывая их листьями и травой. Большинство пигмеев сохраняют свои обычаи и живут независимо от цивилизации.

Эскимосы (Канада, США, Россия)

Численность эскимосов составляет около 170 тысяч человек. Они занимают территорию Гренландии, их поселения есть в Канаде (Нунавут), на Аляске, Чукотском полуострове. Традиционно эскимосы верили в духов природы, связь человека с окружающим его миром предметов и живых существ. Шаман, живущий в каждой эскимосской деревне, является посредником, налаживающим контакт мира духов с миром людей. Бубен для эскимосов — священный предмет. Традиционно эскимосы живут в иглу и занимаются охотой и рыбалкой.

Чукчи (Якутия)

По данным Всероссийской переписи населения 2021 года, численность чукчей составляет всего 16 200 человек. Они практикуют шаманизм и анимизм. Традиционные ремесла народа — выделка меха, плетение сумок из волокон кипрея и дикой ржи у женщин, обработка кости у мужчин. Развиты художественная резьба и гравировка по кости и моржовому клыку, аппликация из меха и тюленьей кожи, вышивка оленьим волосом. По занятиям чукчи делятся на две группы — тундровые (кочевники-оленеводы) и береговые (рыбаки и охотники на морского зверя). Основным жилищем для первых является яранга, крытая оленьими шкурами, для вторых — полуземлянка или яранга, крытая моржовыми.

Олеся Маевская

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