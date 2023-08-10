11:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Англии обнаружили таинственный тотемный столб
Его связали со славянским языческим богом, который владеет молотом так же, как и Тор.
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Загадочный тотемный столб появился на прибрежной дорожке в Юго-Восточной Англии. Художника этого изваяния найти так и не удалось, поэтому историки и местные жители до сих пор ломают голову о загадочном появлении столба высотой 2,5 метра, воздвигнутый на вершинах утесов на дороге Норт-Даунс-Уэй в Кенте. Подозревали не только людей, которые решили поставить его ради забавы, а еще и инопланетян.
Особый интерес тотем вызвал из-за надписи с именем Перкунаса (балтийского бога-громовержца, которого призывали для защиты от непогоды). Доктор Фрэнсис Янг, историк и фольклорист из Оксфордского университета, специализирующийся на истории религии и верований, рассказал, что данный шест, вырезанный из цельного куска дерева, указывает на литовское происхождение. Также он добавил, что Перкунас такой же, как славянский бог Перун, и один из 3 или 4 богов балтийской мифологии, однако не самый важный. «Он эквивалентен скандинавскому богу Тору и также владеет молотом», — уточнил Янг.
По словам ученого, сейчас мало что известно о внешнем виде оригинальных языческих тотемов, поскольку подлинных иллюстраций не сохранилось. Но найденный столб соответствует описаниям христианских миссионеров 15-го и 16-го веков в Литве.
Ян Рикардс, региональный менеджер Фонда дикой природы Кента, сказал, что ему нравится идея, что тотем установили для защиты красноклювых галок — птиц, которые отсутствовали в дикой природе в Кенте более 200 лет из-за потери среды обитания.
Многие люди приходили в Кент, чтобы полюбоваться скульптурой с замысловатыми волнами и металлической крышкой наверху. Считается, что весит скульптура слишком много, чтобы ее можно было поднять на прибрежную дорожку всего за ночь.
57-летний Патрик Книлл, сотрудник службы поддержки из Фолкстона, посетивший тотемный столб во вторник, сказал, что тот напоминает ему опору из дарк-метал группы, а не подлинный литовский артефакт. Он сказал, что изваяние красиво оформлено, но ей чего-то не хватает до сходства с народными литовскими скульптурами.
Ранее в Японии археологи обнаружили древний каменный гроб, который оказался крупнейшим из известных в этом регионе.
Анна Морозова