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00:36 (мск), источник: © РИА Новости

В Минобороны рассказали, сколько летчиков стали Героями России за время СВО

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. За время спецоперации 19 лётчиков ВКС РФ были удостоены звания Героев России, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

12 августа исполняется 111 лет с момента создания Военно-воздушных сил России.

«За период проведения СВО 19 летчиков (штурманов) Воздушно-космических сил удостоены звания Герой Российской Федерации, более 4 тысяч военнослужащих летного, инженерно-технического состава и подразделений обеспечения награждены государственными наградами», — говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что днем образования военной авиации России является 12 августа 1912 года, именно тогда приказом по военному ведомству вопросы воздухоплавания и авиации были изъяты из ведения Главного инженерного управления и переданы специально созданному органу — Воздухоплавательной части Генерального штаба.

Военно-воздушные силы прошли длинный исторический путь от аэропланов до перспективных авиационных комплексов, неоднократно претерпевали изменения, развиваясь по мере совершенствования вооружения и военной техники, форм и способов вооруженной борьбы.

В настоящее время отечественные ВВС входят в состав Воздушно-космических сил. По своему предназначению они подразделяются на дальнюю, военно-транспортную, оперативно-тактическую и армейскую авиацию, а по решаемым задачам на бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию, которые являются родами ВВС.

Крупнейшим учебным заведением Минобороны РФ, которое готовит офицеров для ВВС, является Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина (Воронеж). Подготовка авиационных инженеров осуществляется, прежде всего, на новую, современную авиационную технику.

В двух филиалах академии организована подготовка летных кадров, в частности в Сызрани осуществляется подготовка летчиков армейской авиации, в Челябинске — штурманов для всех родов авиации.

Подготовку летчиков истребительной, бомбардировочной, штурмовой, дальней и военно-транспортной авиации обеспечивает Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Серова.

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