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12:43 (мск), источник: Российская газета

Рысь впервые за много лет попала в объектив фотоловушки в горах Забайкалья

В горах Центрального Кодара в Забайкалье впервые за годы рысь попала в объектив фотокамеры. Об этом сообщает заместитель директора по науке Сохондинского государственного природного биосферного заповедника Юрий Баженов.

Источник: Фото с фотоловушки НП «Кодар»

Сотрудники нацпарка «Кодар» провели научные исследования природы одноименного хребта. Они совершили в горы пешую экспедицию, переустановили автоматизированные фотоловушки и провели прямые наблюдения фауны и флоры.

Ученым удалось увидеть северную пищуху, кабаргу, снежного барана, бурого медведя, беркута, пустельгу, альпийскую завирушку, белую и тундровую куропаток.

Одна из камер в Центральном Кодаре, которая функционировала еще с зимы, зафиксировала рысь. Такое произошло впервые за последние несколько лет. Эта кошка в горах Северного Забайкалья крайне немногочисленна, забирается высоко в горы очень редко, ведь здесь есть более крупные хищники — росомаха и бурый медведь.

«В ходе работ наибольшее внимание уделялось исследованию снежного барана. На хребте Кодар обитает наиболее юго-западная популяция этого вида — эндемика России. Кодарский снежный баран внесен в Красные книги РФ, Забайкальского края и Иркутской области. Сведения об образе жизни этого характерного обитателя альпийской зоны Кодара все еще недостаточны», — сообщил Юрий Баженов.

Благодаря изучению снежного барана удалось узнать больше и о других животных. Например, о черношапочном сурке. Ученые также выяснили, что лесной лемминг проникает глубоко в ущелье Среднего Сакукана.

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