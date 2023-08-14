Рысь впервые за много лет попала в объектив фотоловушки в горах Забайкалья

Сотрудники нацпарка «Кодар» провели научные исследования природы одноименного хребта. Они совершили в горы пешую экспедицию, переустановили автоматизированные фотоловушки и провели прямые наблюдения фауны и флоры.
Ученым удалось увидеть северную пищуху, кабаргу, снежного барана, бурого медведя, беркута, пустельгу, альпийскую завирушку, белую и тундровую куропаток.
Одна из камер в Центральном Кодаре, которая функционировала еще с зимы, зафиксировала рысь. Такое произошло впервые за последние несколько лет. Эта кошка в горах Северного Забайкалья крайне немногочисленна, забирается высоко в горы очень редко, ведь здесь есть более крупные хищники — росомаха и бурый медведь.
«В ходе работ наибольшее внимание уделялось исследованию снежного барана. На хребте Кодар обитает наиболее юго-западная популяция этого вида — эндемика России. Кодарский снежный баран внесен в Красные книги РФ, Забайкальского края и Иркутской области. Сведения об образе жизни этого характерного обитателя альпийской зоны Кодара все еще недостаточны», — сообщил Юрий Баженов.
Благодаря изучению снежного барана удалось узнать больше и о других животных. Например, о черношапочном сурке. Ученые также выяснили, что лесной лемминг проникает глубоко в ущелье Среднего Сакукана.