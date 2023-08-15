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11:46 (мск), источник: ТАСС

Умер артист цирка Андрей Николаев

Ему было 85 лет.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, режиссер-постановщик номеров комического цирка и эстрады, артист цирка Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша, умер в Боткинской больнице 14 августа около полуночи, ему было 85 лет. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Российской государственной цирковой компании («Росгосцирк»).

«Андрюша (Андрей Николаев — прим. ТАСС) умер в Боткинской больнице. Около 12 ночи», — сказали в пресс-службе.

12 августа Николаев в беседе с ТАСС опроверг информацию, появившуюся в СМИ, о том, что его экстренно госпитализировали. Тогда он также отметил, что «не в состоянии разговаривать».

Николаев родился 27 марта 1938 года и в 2023 году отпраздновал 85-летний юбилей. Он окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева (Карандаша) и режиссерский факультет ГИТИСа.

В 1960-х артист придумал и создал клоунский образ постоянно попадавшего в нестандартные ситуации Андрюши. Также он работал с Никулиным и Поповым. Николаев был наставником Аллы Пугачевой, Александра Буйнова и многих других эстрадных артистов. Обладатель высшей всемирной клоунской награды «Маска Грока» и премии «Оскар» брюссельского королевского цирка.

Андрей Николаев
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