Кадыров выступил против нововведений на чеченских свадьбах

В среду глава Чечни провел совещание с представителями органов власти, духовенства и правоохранительных органов республики, в ходе которого подвели итоги работы комиссии по урегулированию семейных конфликтов.
«Прежде всего коснулся темы свадебных торжеств. За последние годы обстановка вокруг этих мероприятий значительно изменилась. В обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям. Люди становятся заложниками нововведений, которые привели к тому, что существенно повысились расходы на организацию свадеб», — заявил Кадыров.
По его словам, в регионе удалось искоренить такое явление, как воровство невесты и «ряд других ненормальных явлений, не соответствующих нормам шариата».
«Я обратил внимание присутствующих, что какие-либо нововведения в нашем обществе категорически недопустимы. Поручил представителям духовенства разработать комплекс мер, способствующих разрешению этой проблемы. Органы власти в свою очередь будут следить за соблюдением предписанных правил», — отметил Кадыров.
В чеченском обществе для многих свадебная церемония стала своего рода демонстрацией благосостояния. Сторона жениха старается провести церемонию в наиболее торжественной обстановке, а невеста — собрать приданое, которое она зачастую не может себе позволить. Принято считать, что чем больше чемоданов с приданым у невесты, тем лучше, то же касается и ценности подарков, которыми стороны одаривают друг друга.