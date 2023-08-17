19:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: радостные люди нравятся лошадям больше грустных
Для животных веселые лица и голоса кажутся более привлекательными, чем печальные.
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Эмоции — важная составляющая человека, они необходимы для общения людей. Выражение чувств также играет важную роль в межвидовом общении. Специалисты знают, что разные виды животных понимают человеческие эмоции. В последние годы ученым удалось узнать, как млекопитающие, живущие рядом с человеком (кошки, собаки, лошади и даже козы), могут понимать, когда человек злится, а когда радуется.
В новом исследовании группа ученых из Национального института сельскохозяйственных исследований Франции, Турского университета (Франция) и Университета Турку (Финляндия) решили изучить, как животные будут реагировать на печаль и радость. Результаты опубликованы в журнале Animal Cognition.
«Предыдущие исследования показывали, что лошади реагируют на эмоции — вроде гнева и радости — с повышенным эмоциональным возбуждением. Мы решили узнать, могут ли лошади “считывать” признаки печали в голосе и на лицах людей, как они это делали в случае с радостью и гневом», — рассказала доктор ветеринарной медицины Плотин Жардат, ведущий автор исследования.
К эксперименту ученые привлекли 28 лошадей. Им показывали на экранах портреты людей, а также давали слушать грустные и радостные голоса. Ученые в это время анализировали поведение животных и измеряли частоту пульса.
Так удалось выяснить, что лошади различают звуковые и визуальные проявления радости и печали людей. Когда грустные портреты сопровождались радостными голосами и наоборот, лошади выглядели озадаченными и дольше разглядывали соответствующие звукам изображения. Исследование доказало, что животные способны соотносить человеческую мимику и тон голоса, выражающие изучаемые эмоции.
Еще одним открытием стало то, что лошадей больше привлекают радостные люди. Это доказал тот факт, что животные гораздо дольше и внимательнее рассматривали портреты людей с хорошим настроением. Также при прослушивании радостных голосов у них учащался пульс, а при грустной интонации — снижался.
Ученые планируют проводить дополнительные исследования, чтобы выяснить, смогут ли лошади отличить грусть от негативных эмоций и влияет ли проявление печали на поведение животных при общении с человеком. Также эксперименты помогут разработать практические рекомендации для людей, которые взаимодействуют с этими животными. Такие советы могут быть полезны, например, для людей, которые участвуют в иппотерапии (методе реабилитации с привлечением лошадей, применяемый для пациентов с неврологическими нарушениями, поведенческими и психическими расстройствами).
Недавно ученые выяснили, как правильно общаться с кошками. Исследователи изучили три типа коммуникации.
Анна Морозова