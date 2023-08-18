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03:34 (мск), источник: ТАСС

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 63% за 28 дней

ЖЕНЕВА, 18 августа. /ТАСС/. Более 1,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 17 июля по 13 августа, более 2,3 тыс. умерли. Число случаев инфицирования выросло на 63% по сравнению с предыдущими 28 днями, а количество летальных исходов уменьшилось на 56%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Источник: Reuters

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 1 422 538 случаев заражения и 2 366 летальных исходов. Сообщения о заболевших ковидом поступили из 104 государств.

В организации констатировали, что COVID-19 «остается крупной угрозой», несмотря на завершение режима чрезвычайной ситуации, о котором ВОЗ объявила 5 мая.

В связи с этим организация призвала страны «поддерживать раннее предупреждение, эпиднадзор и отчетность, отслеживать варианты [коронавируса], оказывать раннюю клиническую помощь, проводить бустерную вакцинацию в группах высокого риска, улучшать вентиляцию». В ВОЗ обратили внимание на рост распространения варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса. По состоянию на 17 августа он был обнаружен в 50 странах. Неделей раньше таких стран было 48.

Рост заболеваемости на 97% отмечен с 17 июля по 13 августа в Западно-Тихоокеанском регионе.

При этом в четырех регионах, включая Европу, она снизилась. Смертность уменьшилась повсеместно, значительнее всего — на 78% — в Африке.

Наибольшее число заболевших за четыре недели было выявлено в Республике Корея — 1 209 194. Далее следуют Австралия (30 402), Сингапур (18 806), Италия (18 419) и Великобритания (16 938). В Республике Корея зарегистрировано больше всего умерших с 17 июля по 13 августа — 340. Далее идут Австралия (201), Россия (182), Филиппины (162) и Италия (159).

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. Согласно информации за 16 августа 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировали в общей сложности 769 774 646 случаев заражения коронавирусом, умер 6 955 141 человек. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.

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