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11:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Как Сатана»: фотограф показал, как муравей выглядит вблизи

Многие комментаторы в Сети говорят, что фото вызвало у них кошмары.

Источник: Shardar Tarikul Islam/CC0

Отношение людей к муравьям очень неоднозначное. Кто-то считает их привлекательными, делает для них муравьиные фермы, наблюдая за передвижениями. А у кого-то эти насекомые вызывают отвращение и даже страх из-за множества ножек, быстрых движений и крошечного размера. Однако мало кто задумывался, как муравьи выглядят вблизи.

Фотограф-любитель Джош Куглер опубликовал снимок, после которого у людей появляются кошмары. Дело в том, что мужчина сделал более 40 фото и сложил их вместе, чтобы показать, как на самом деле выглядит лицо муравья. Под публикаций набралось множество лайков и комментариев от восхищенных пользователей, что положило начало дискуссиям о сложном строении насекомых.

Источник: Josh Coogler

В то время как многим понравился снимок, некоторые не могли удержаться от шутки, что они испытывают облегчение от крошечного размера, иначе муравьи могли бы править миром. «Заранее благодарю вас за кошмары», — написал один из людей. Второй пользователь заявил, что если бы у него были дети, он бы сказал, что так выглядит Сатана. «Если бы жуки были размером с кошку или собаку, нас бы уничтожили», — добавил еще один пользователь. Некоторые говорят, что «у них открылся новый страх» из-за этой ужасающей фотографии.

Ранее ученые рассказали об удивительной защитной реакции у муравьев. Дело в том, что эти насекомые могут целыми колониями притворяться мертвыми.

Анна Морозова

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