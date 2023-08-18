В России утвердили соцвыплаты медработникам с высшим немедицинским образованием

Как пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе Минздрава, решение затронет около 3000 сотрудников учреждений первичного звена здравоохранения, например, в клинико-диагностических лабораториях больниц и медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Кроме того, постановление содержит рекомендации регионам установить специальные соцвыплаты медработникам отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым.
Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля.
Специальная социальная выплата медицинским работникам была введена в России с января этого года и положена медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи.
Размер выплаты составляет от 4500 до 18500 ₽ в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации. Например, врачи центральных районных, районных и участковых больниц могут получать дополнительно до 18 500 ₽ в месяц, а специалисты со средним медицинским образованием в этих же учреждениях — до 8000 ₽ Младший же медперсонал отделений скорой помощи могут рассчитывать на выплату до 4500 ₽
Выплата рассчитывается исходя из исполнения работником своих трудовых функций, закрепленных в договоре, а также суммарно отработанных часов за дни работы в соответствующем месяце.