Названы восемь фактов и тайн загадочной «Мона Лизы»

В честь годовщины этого необычного события мы собрали еще несколько необычных историй и фактов о картине Леонардо да Винчи, которые стоят вашего внимания.
Это произведение искусства размером 76,8×53 сантиметров написано маслом на доске из древесины тополя. На данный момент картина находится в Лувре, где ей отведен специальный зал, носящий ее имя. Привез ее во Францию сам художник, который перебрался сюда под покровительство короля Франциска I.
Девушкой, изображенной на картине, долгое время считалась дворянка Лиза Мария де Герардини или Лиза дель Джокондо — жена флорентийского торговца шелком и тканью. Однако после недавних находок документов, подтверждающих личность Лизы Герардини, загадочной фигурой на картине стали подозревать и мать художника, и самого Леонардо да Винчи, и даже его юного ученика Салаи.
Одна из самых обсуждаемых и загадочных особенностей «Моны Лизы» — это ее улыбка, которая, кажется, меняется в зависимости от угла обзора. Леонардо использовал технику «сфумато» (от итальянского слова «sfumare», что означает «размывать») — мягкое, постепенное переходящее изменение цветов и контуров, что придает улыбке Моны Лизы ее загадочный характер. Эта уникальная техника создает ощущение движения и живости, делая улыбку еще более неуловимой и таинственной.
Специалисты из Национального комитета по культурному наследию Италии рассмотрели картину под микроскопом. Они нашли в правом глазу Моны Лизы буквы «LV». Вероятно, это инициалы автора. А в левом — буквы — «СЕ» или, возможно, «В». На мосту же они рассмотрели число 72. Разгадать эти загадочные шифры до сих пор никому не удалось.
Полное название картины — «Портрет госпожи Лизы Джокондо» или «Ritratto di Monna Lisa del Giocondo». «Giocondo» по-итальянски также имеет прямое значение и переводится как «веселый, играющий» и соответственно la Gioconda — «веселая, играющая».
Ученики и последователи Леонардо создавали многочисленные реплики с «Моны Лизы». Существует иконография «обнаженная Мона Лиза», представленная в нескольких вариантах («Прекрасная Габриэль», «Монна Ванна», эрмитажная «Донна Нуда»), выполненные фанатами художника. Их изобилие породило недоказуемую версию о том, что существовал вариант нагой Моны Лизы, написанный самим мастером.
Итальянский художник начал рисовать портрет в 1503 году и усердно работал над ним до 1506-го. Король Франциск I пригласил Леонардо в 1516 году для создания картины «Иоанн Креститель», и да Винчи взял недописанную Джоконду с собой, когда переехал во Францию. С 1516 года он продолжил работать над портретом и совершенствовал его вплоть до 1517 года. В том же году Леонардо серьезно повредил правую руку во время обморока, из-за чего он и едва смог завершить картину.
Многие считают, что все предположения насчет шедевра — всего лишь выдумки, которые и придали картине таинственности и популярности. Однако самая главная тайна все равно остается неразгаданной: почему же знаменитый Леонардо да Винчи не передал законченный портрет жены купцу сразу после завершения, чтобы получить огромный гонорар. Он оставил его себе, бережно хранил почти до конца жизни и самолично отдал его сотрудникам Лувра.
Во время загрузки произошла ошибка.