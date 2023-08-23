10:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сколько россияне тратят на подготовку к школе
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1 сентября не за горами, а это значит, что у родителей школьников осталась всего лишь неделя на подготовку к новому учебному году. Нужно полностью собрать ребенка: купить новую форму, канцтовары, учебники, в идеале — включить его в процесс.
Но если для одних родителей и их детей это творческий и объединяющий квест, то для других — сущий кошмар с поиском подходящих размеров, любимых школьником вещей и поиском лучшего соотношения цена/качество.
Совместно с проектом Дети Mail.ru мы решили выяснить, сколько времени, сил и средств уходит на подготовку к школе. С чего начинается этот процесс, как долго он идет и что из списка дел — самое тяжелое задание для любого родителя?