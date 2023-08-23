13:20 (мск), источник: РБК Life
В Теннесси родился детеныш жирафа без пятен. Вы такого никогда не видели
В дикой природе пятна нужны жирафам для маскировки и терморегуляции.
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В частном зоопарке Брайтс в штате Теннесси, США, родился детеныш жирафа без единого пятнышка. Об этом сообщил телеканал CBS.
Самка сетчатого жирафа ростом в 6 футов (примерно 2 метра) появилась на свет еще 31 июля, но представить животное публике было решено только спустя месяц. По словам специалистов зоопарка, это единственный сетчатый жираф с однотонным окрасом на планете. Но этот факт еще предстоит подтвердить.
Обычно жирафы рождаются с индивидуальным набором пятен, которые помогают им скрываться от хищников в дикой природе. Также пятна помогают в процессе терморегуляции. Как заявил директор зоопарка Тони Брайт, рождение такого особенного жирафа «поможет привлечь внимание мировой общественности» к проблеме сокращения популяции жирафов. Последний раз подобный случай был зарегистрирован в 1972 году в Токио.
За последние три десятилетия исчезло порядка 30% популяции диких жирафов, отметила директор Фонда охраны жирафов Стефани Феннесси. В 1980-х годах в Африке насчитывалось около 155 000 жирафов, сегодня их число насчитывает примерно 117 000.
Имя жирафенку пока не придумали. В зоопарке решили провести голосование со следующими вариантами: Кипики, что означает «уникальный», Фирали («необычный), Шакири (“самый красивый”) и Джамелла (“великая красота”). Итоги голосования подведут 4 сентября.