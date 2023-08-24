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14:17 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые смогли расшифровать Y-хромосому

Исследователи из Национального института стандартов и технологий (NIST) и Национального института генетических ресурсов (NHGRI) смогли расшифровать последовательность Y-хромосомы. Она считалась самой сложной для расшифровки.

Источник: University College London

Результаты исследования были представлены в журнале Nature.

Авторы выявили более 62 млн. пар ДНК, а также 41 новый ген. В общей сложности на Y-хромосоме обнаружили 106 кодирующих белки участков.

Большинство из новых генов — это разные варианты одного и того же белка TSPY1, который играет важную роль при сперматогенезе. Возможно, число TSPY1 оказывает какое-то влияние на фертильность, но однозначных указаний на это ученые пока не обнаружили.

По словам авторов, открытие поможет разработать новые методы лечения генетических заболеваний. Дело в том, что мужская Y-хромосома связана с рядом наследственных заболеваний, таких как синдром Шерешевского-Тернера, синдром Клайнфельтера и синдром Якобса.

«Y-хромосома — уникальный источник информации о происхождении и эволюции человека. Она позволяет проследить родословную мужской линии от древних до современных популяций и узнать, как они взаимодействовали между собой и с окружающей средой. Y-хромосома также может рассказать нам о том, как менялась длина жизни мужчин, какие факторы влияли на их здоровье и какие генетические особенности делали их уникальными», — отметили авторы.

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