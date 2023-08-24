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16:50 (мск), источник: Московский комсомолец

В Италии похоронили певца Тото Кутуньо

Церемония похорон всемирно известного итальянского певца Тото Кутуньо, прошла в четверг утром в миланской базилике. Сотни людей собрались, чтобы отдать последний прощальный поклон своему любимому артисту, сообщает портал Leggo.

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Поклонники проводили гроб с телом певца долгими аплодисментами. У входа в церковь музыканты с аккордеоном и гитарой исполнили самую известную песню Тото Кутуньо «l'Italiano», которую подхватили простые люди.

Базилика Санти-Нерео-эд-Акиллео не смогла вместить всех пришедших почтить память артиста, сообщает портал. Среди собравшихся были известные представители итальянской эстрады Пупо и Джанни Моранди, которые поддержали близких Кутуньо и сели за ними во втором ряду.

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Священник базилики в своей речи говорил о глубокой вере Тото Кутуньо и рассказал о том, что певец был убежден, что жизнь не заканчивается смертью. Он оставил прекрасное наследие в мире своими композициями, сказал священник.

В одной из самых известных песен Кутуньо есть строчка: «Дайте мне петь с гитарой в руках», которую перефразировал дон Джанлуиджи Панцери:

Войдя в дом Господа, возможно, Тото скажет хору ангелов: «Дайте мне петь с гитарой в руках».

Тото Кутуньо скончался во вторник в Милане на 81-м году жизни. По словам его менеджера, певец ушел из жизни в больнице San Raffaele после продолжительной болезни, которая усугубилась в последние месяцы.

Тото Кутуньо
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