В Турции захотели сэкономить на алкоголе в all-inclusive

По словам представителя туристической отрасли, Турция должна оставаться конкурентоспособной на рынке, несмотря на высокое качество предоставляемых в отелях услуг.
«Необходимо снизить цены для семей с детьми, чтобы отдых в Турции оставался доступным», — подчеркнул он.
С таким предложением Угур выступил на фоне резкого роста цен на туры из-за галопирующей инфляции и роста цен в отелях, а также ввода высокого налога на алкогольные напитки в стране. В качестве альтернативы Угур предложил ограничить количество предлагаемого в рамках all-inclusive алкоголя.
До этого АТОР сообщила, что Турция вошла в пятерку самых дорогих стран для туризма.