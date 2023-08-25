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12:10 (мск), источник: Газета.Ру

В Турции захотели сэкономить на алкоголе в all-inclusive

Гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур выступил с предложением ввести «сухой» all-inclusive с целью снизить стоимость туров. Об этом сообщает Turizm Guncel.

Источник: AP 2023

По словам представителя туристической отрасли, Турция должна оставаться конкурентоспособной на рынке, несмотря на высокое качество предоставляемых в отелях услуг.

«Необходимо снизить цены для семей с детьми, чтобы отдых в Турции оставался доступным», — подчеркнул он.

С таким предложением Угур выступил на фоне резкого роста цен на туры из-за галопирующей инфляции и роста цен в отелях, а также ввода высокого налога на алкогольные напитки в стране. В качестве альтернативы Угур предложил ограничить количество предлагаемого в рамках all-inclusive алкоголя.

До этого АТОР сообщила, что Турция вошла в пятерку самых дорогих стран для туризма.

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