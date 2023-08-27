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15:41 (мск), источник: Коммерсантъ

В Чечне разработали нормы проведения свадеб «без излишеств» по поручению Кадырова

Духовное управление мусульман Чечни утвердило «Обязательные нормы при проведении свадебных торжеств» для региона. Документ опубликован в Telegram-канале муфтията республики, его разработали по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова.

Источник: РИА "Новости"

Как следует из документа, калым 50 тыс. руб., чай, сахар, баран остаются неизменными атрибутами «в соответствии с чеченскими адатами». Размер выкупа за невесту устанавливается по желанию. При этом по новым нормам запрещено делать дорогие подарки жениху, свекру, свекрови и другим.

Отправляясь в гости к родственникам невесты, свекор и свекровь должны приготовить подарки, которые «издавна были приняты в чеченском обществе». Дорогие подарки родственникам невесты запрещены, подарки сопровождающим жениха «не должны выходить за рамки адатов».

«Любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским адатам, то есть дорогие подарки, такие как: бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника, квартиры, машины и т. д. строго запрещены», — сказано в документе.

В середине августа глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал изменения в свадебных традициях региона. По его мнению, новые правила недопустимы, противоречат национальным обычаям. Господин Кадыров отметил, что это также ведет к росту стоимости свадеб. Он говорил, что поручил местному духовенству разработать комплекс мер по борьбе с новыми правилами проведения свадеб.

Олеся Павленко

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Кадыров Рамзан