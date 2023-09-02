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10:43 (мск), источник: Life.ru

Индия успешно запустила в космос станцию по изучению Солнца Aditya-L1

В Индии состоялся успешный запуск автоматической станции по исследованию Солнца Aditya-L1. Трансляция велась на сайте Индийской организации космических исследований.

Источник: AFP 2023

Запуск станции по изучению Солнца Aditya-L1. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ISRO (Indian Space Research Organisation).

Ракета-носитель PSLV C57 (Polar Satellite Launch Vehicle) со станцией на борту была запущена с национального космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Планируется, что аппарат выйдет на гало-орбиту в район точки Лагранжа (точка L1) системы Солнце — Земля на расстоянии около полутора миллионов километров от нашей планеты. По расчётам учёных, его путь составит 125 дней.

Как уже рассказывал Лайф, это первая масштабная экспедиция по изучению Солнца, организованная Индией. Запущенный аппарат изучит звезду с орбиты, измерит её активность и влияние на космическую погоду, а также понаблюдает за фотосферой, хромосферой и самыми внешними слоями.

Напомним, 23 августа станция «Чандраян-3» совершила посадку на Луну, в результате чего Индия стала четвёртой страной в мире, которой удалось успешно отправить экспедицию на спутник Земли. После этого Индийская организация космических исследований заявила о запуске своей первой станции по исследованию Солнца.

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