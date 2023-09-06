Вспоминаем Юрия Шатунова: неожиданные факты из жизни лидера «‎Ласкового мая»

Музыкант добился видных успехов и за пределами сцены: он был заядлым игроманом. Правда, в виртуальной реальности достижения знаменитости были анонимными. Так, Шатунов был чемпионом России в игре «Трекмания» — это виртуальные гонки на картингах и авто. Еще он любил играть в Aion, Fortnite, «Ведьмака» и Fallout. Увлечение исполнителя никак не отразилось на его творчестве, а после появления второго ребенка Шатунов и вовсе решил проводить меньше времени у монитора.
Солист «Ласкового мая» сыграл самого себя в известной комедии «Счастливы вместе» (2006−2013) о семье Букиных. В одном из эпизодов главный герой Гена должен был рассказать Шатунову о больной сестре, излечить которую может только встреча с кумиром детства. На съемочной площадке одна из актрис была настолько обескуражена, завидев любимую звезду, что Шатунов с перепуга забывал текст.
Музыкальное видео к песне «А лето цвета» (2012) снималось в Монако. Творческая команда под эгидой режиссера Константина Черепкова на тот момент замахнулась на рекордный для отечественного шоу-бизнеса бюджет: почти 1 миллион евро. Они заплатили за самый роскошный номер в отеле Hotel de Paris стоимостью 15 тысяч евро, снимали на яхте неподалеку от Канн, с вертолета, а также на знаменитой трассе «Формулы-1». И все для того, чтобы создать целый детектив с Шатуновым в стиле киноленты о Джеймсе Бонде.
В подростковые годы Юра жил в интернате. Позже государство выдало ему однокомнатную квартиру в Москве на Кантемировской. С 2000-го Шатунов жил в Германии, поэтому в столице «квадратами» побогаче так и не обзавелся. «Однушку» в родных пенатах он использовал только для ночевок во время гастролей.
Вокалист всегда отгораживал свою семью от прицелов публики. Несмотря на толпы фанаток, он уверял, что полюбил свою единственную супругу Светлану «с первого взгляда». Они встретились в Германии, и с тех пор певец жил на две страны. Светлана посетила концерт звездного мужа лишь один раз, и ей совсем не понравилось. «Как-то это ее не торкнуло», — говорил артист в одном из интервью. К счастью, постоянное внимание женского пола к Юре никак не смущало его избранницу: он поводов не давал и даже не разрешал фанаткам поцеловать себя в щеку.
Свои первые заработанные деньги — 200 рублей — исполнитель раздал товарищам по интернату. Пятнадцатикопеечные монеты Шатунов хранил в кармане куртки и любил тратить их на игровые автоматы. Тем не менее артист не раз подчеркивал, что знает цену деньгам и старается использовать их с умом. А еще отрицал слухи, что владеет заводами и бизнесами.
Во время написания одного из своих главных хитов Юра вышел попить. Он перепутал воду с гидроперитом: бутылка стояла на столе, а жидкость в ней не имела запаха и цвета. В итоге Шатунов угодил в больницу на три месяца с ожогом связок и желудка. Запись песни пришлось отложить. Хорошо, что все обошлось и мир услышал главные песни Юрия Шатунова.