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Главные новости 7 сентября
12:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости 7 сентября

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Режим ЧС ввели в районе падения дрона в центре Ростова
Над Ростовом-на-Дону в ночь на 7 сентября сбили два дрона.

СМИ: G20 даст Африканскому союзу статус постоянного члена
По информации агентства Bloomberg, лидеры G20, как ожидается, объявят об этом решении на саммите в Индии 9—10 сентября.

Умер экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов
Мамедов 15 августа отметил свой 100-летний юбилей. Накануне этого события он был представлен к Ордену Александра Невского.

British American Tobacco объявила о продаже бизнеса в России
В сделку войдут права на бренды BAT, которые сейчас продаются в России, сообщили в пресс-службе компании.

СМИ: США передадут Киеву новую партию кассетных боеприпасов
США планируют отправить на Украину новую партию кассетных боеприпасов в ближайшее время, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

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