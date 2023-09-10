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16:32 (мск), источник: © РИА Новости

После саммита G20 на улицы Дели вернулись мартышки

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен — РИА Новости. С завершением саммита G20 в Нью-Дели на улицы индийской столицы вернулись мартышки, которых власти страны обещали отпугнуть на время международного мероприятия, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: AFP 2023

Ранее сообщалось, что власти Дели при подготовке к саммиту пошли на довольно нестандартные шаги для борьбы с мартышками. Например, власти разместили в городе картонные макеты кричащих лангуров — больших обезьян с белой шерстью, которых боятся мартышки, а в городских парках работали специально обученные специалисты, которые имитировали крики лангуров.

Как убедился корреспондент РИА Новости, спустя пять часов после завершения саммита «двадцатки» макаки снова заполнили центр Нью-Дели, а одна семья приматов расположилась прямо напротив президентского дворца.

Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы прошел в Нью-Дели 9—10 сентября. На него были приглашены лидеры стран «двадцатки» и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Саммит завершится в воскресенье официальной передачей председательства в группе Бразилии.

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