После саммита G20 на улицы Дели вернулись мартышки

Ранее сообщалось, что власти Дели при подготовке к саммиту пошли на довольно нестандартные шаги для борьбы с мартышками. Например, власти разместили в городе картонные макеты кричащих лангуров — больших обезьян с белой шерстью, которых боятся мартышки, а в городских парках работали специально обученные специалисты, которые имитировали крики лангуров.
Как убедился корреспондент РИА Новости, спустя пять часов после завершения саммита «двадцатки» макаки снова заполнили центр Нью-Дели, а одна семья приматов расположилась прямо напротив президентского дворца.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы прошел в Нью-Дели 9—10 сентября. На него были приглашены лидеры стран «двадцатки» и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Саммит завершится в воскресенье официальной передачей председательства в группе Бразилии.