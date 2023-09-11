04:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
Футбольный клуб «Енисей» сыграл вничью с «Родиной» на обновленном стадионе
Более шести тысяч болельщиков поддерживали красноярский «Енисей» на воскресном матче.
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В Красноярске на обновленном стадионе прошел матч команд ФК «Енисей» и «Родина», который закончился вничью со счетом 2:2.
В первом тайме команда из Сибири показала быстрый атакующий футбол и больше владела мячом. Однако, по количеству опасных моментов шли наравне с москвичами. На 12-й минуте первый гол на новом поле Центрального стадиона забил Александр Ломакин, но уже на 18-й минуте Иван Тимошенко ответил забитым мячом, и первый тайм закончился со счетом 1:1.
Во втором тайме «красно-синие» совершили успешную контратаку, в результате которой Александр Ломакин оформил дубль на 46-й минуте. Но последние 20 минут встречи проходили преимущественно в штрафной «Енисея», и на 80-й минуте Олег Дмитриев поразил ворота хозяев.
Следующий матч «Енисей» проведет в Москве против местного «Торпедо» 17 сентября. Начало в 20:00 по красноярскому времени.