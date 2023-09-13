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17:49 (мск), источник: АиФ Калининград

Медузы, массово скопившиеся в Балтийском море, пугают отдыхающих

Нашествие медуз происходит практически каждый год, пояснили ученые.

Источник: Нацпарк «Куршская Коса»

Сентябрь, море потеплело, и появились медузы, которые ежегодно приплывают к нам из Атлантики.

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Их так много, что некоторые туристы пугаются. Хотя у этих медуз нет стрекательных клеток, и они не жалят.

«Ушастая медуза, на латыни Аурелия, — распространенный вид медуз, частый гость у балтийских берегов. Живёт в Тихом океане, и в Черном, и в Азовском море, питается мелким зоопланктоном, как и рыбки. Относится к отряду дискомедуз — кругленькие диски, похожие на хрустальные тарелочки», — пояснили в национальном парке «Куршская коса».

Аурелия — так называемый «пассивный мигрант». Жизнь её зависит от течения, от температуры воды, от ветра, и, конечно, от деятельности человека.

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