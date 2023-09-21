21:27 (мск), источник: Газета.Ру
Кэти Перри называла бывшего мужа «Распутиным»
Журналист Пирс Морган рассказал, что однажды услышал, как Кэти Перри обращалась к бывшему мужу Расселу Брэнду.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Морган рассказал, что однажды встретил Кэти Перри на вечеринке Vanity Fair в Вашингтоне после ее развода с комиком Расселом Брэндом. По словам журналиста, он пытался заказать у нее интервью, находясь на этом мероприятии. Кэти Перри заявила, что не готова к интервью.
Однако в разговоре Кэти Перри назвала избранника прозвищем Распутин, которое означает «беспутный». По мнению журналиста, певица не знала, что эта фамилия принадлежит «царскому другу» семьи российского императора Николая II.
Четверо женщин в беседе с Sunday Times накануне заявили, что Брэнд изнасиловал их либо сексуально домогался в период с 2006 по 2013 год, работая на радио Би-би-си и снимаясь в передаче канала Channel 4 «Большой брат». И Би-би-си, и Channel 4 уже начали служебное расследование. Сейчас с Channel 4 убрали все передачи с Брэндом.