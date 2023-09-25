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10:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер экс-министр экономики Евгений Ясин

На 90-м году жизни умер экс-министр экономики и почетный научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в своем Facebook (принадлежит Meta, запрещена и признана экстремистской в РФ) сообщил публицист Александр Архангельский, работавший вместе с профессором в университете. О его смерти сообщили также экс-министр финансов Алексей Кудрин, журналист Алексей Венедиктов (признан иноагентом) и политолог Александр Кынев. В конце августа Евгений Ясин был госпитализирован с отеком головного мозга и проблемами с работой сердца.

«Написали, что сегодня утром умер Евгений Григорьевич Ясин. Светлая ему память. И спасибо судьбе за знакомство», — написал Архангельский.

«Он был один из столпов перехода советской экономики к рынку, создатель Высшей школы экономики. Для многих он был учителем и другом. Светлая память», — написал Кудрин в своем Telegram-канале.

Евгений Ясин родился в 1934 году. В 1963 году он окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. С 1989 года он работал заведующим отделом Государственной комиссии по экономической реформе при Совете Министров СССР. Занимал должность министра экономики Российской Федерации с 1994 по 1997 годы. Президент Владимир Путин награждал Евгения Ясина орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. С 2018 года он входил в Совет по развитию гражданского общества и правам человека.

Полина Мотызлевская

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