19:11 (мск), источник: Аргументы и факты
Минцифры объяснило, как включить двухфакторную аутентификацию на Госуслугах
Она стала обязательной с 1 октября.
Двухфакторная аутентификация на портале «Госуслуг» стала обязательной с 1 октября, Минцифры РФ объяснило, как включить дополнительную защиту своего аккаунта.
В ближайшее время правительство примет постановление, которое установит дату, с которой дополнительная защита станет обязательной для всех пользователей портала. Однако активировать ее можно уже сегодня.
Для этого нужно войти в свой профиль в личном кабинете «Госуслуг», перейти в раздел «Безопасность», выбрать «Вход с подтверждением», после чего включить один из трёх вариантов дополнительного подтверждения. На данный момент дополнительное подтверждение для входа подключили более 35 млн человек или каждый третий пользователь, уточнили в Минцифры.
Напомним, с 1 января следующего года граждане смогут зайти в личный кабинет на «Госуслугах» и посмотреть на все свои согласия относительно обработки биометрических данных, а также отказы от сбора и публикации биометрии.