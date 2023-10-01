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19:11 (мск), источник: Аргументы и факты

Минцифры объяснило, как включить двухфакторную аутентификацию на Госуслугах

Она стала обязательной с 1 октября.

Источник: Агентство «Москва»

Двухфакторная аутентификация на портале «Госуслуг» стала обязательной с 1 октября, Минцифры РФ объяснило, как включить дополнительную защиту своего аккаунта.

Пользователи могут самостоятельно выбрать три варианта дополнительной защиты: код из СМС, одноразовый код из специального приложения, вход по биометрии. На данный момент двухфакторная аутентификация стала обязательной для новых пользователей портала и для тех, кто восстанавливает учетную запись.

В ближайшее время правительство примет постановление, которое установит дату, с которой дополнительная защита станет обязательной для всех пользователей портала. Однако активировать ее можно уже сегодня.

Для этого нужно войти в свой профиль в личном кабинете «Госуслуг», перейти в раздел «Безопасность», выбрать «Вход с подтверждением», после чего включить один из трёх вариантов дополнительного подтверждения. На данный момент дополнительное подтверждение для входа подключили более 35 млн человек или каждый третий пользователь, уточнили в Минцифры.

Напомним, с 1 января следующего года граждане смогут зайти в личный кабинет на «Госуслугах» и посмотреть на все свои согласия относительно обработки биометрических данных, а также отказы от сбора и публикации биометрии.

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