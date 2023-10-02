11:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 2 октября
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В Молдавии анонсировали отказ от покупок газа у «Газпрома»
Министр энергетики страны сообщил, что Кишинев начал закупать энергоносители на европейском рынке.
В России предложили ввести единый тариф социальных отчислений
Предлагается ввести единый тариф социальных отчислений, размер которого должен составить 30% от заработной платы работника.
Болгария решила запретить въезд автомобилей с российскими номерами
Такой запрет уже ввели все страны Евросоюза, граничащие с Россией.
Россияне назвали главную цель перед пенсией
Большинство россиян хотели бы перед пенсией накопить денег на безбедную старость.
СМИ назвали крупнейшую оставшуюся в России иностранную компанию
Рейтинг крупнейших иностранных компаний в РФ по версии Forbes обновился почти наполовину.