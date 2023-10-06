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02:29 (мск), источник: © РИА Новости

Назван самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг

МОСКВА, 06 сен — РИА Новости. Самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг в России связан с ремонтом стиральных машин, рассказала в интервью радио Sputnik куратор и эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова.

Источник: Freepik

Команда проекта получает множество сообщений о злоумышленниках, которые обманывают владельцев неисправных стиральных машин, отметила она.

Эксперт описала, как чаще всего происходит выманивание денег у человека, желающего починить бытовую технику.

«Это сейчас самое распространенное мошенничество», — уверена Храпунова.

«Люди находят в Сети специалиста по ремонту, обговаривают с ним стоимость работ, он приезжает, забирает какую-то деталь якобы на диагностику. После этого раздается звонок, мастер говорит, что стоимость ремонта выросла, например, с 8 до 25 тысяч рублей. В итоге человек или соглашается заплатить больше, или мастер отказывается вернуть деталь», — пояснила Храпунова.

По ее словам, объявления мастеров-мошенников встречаются даже на проверенных интернет-ресурсах. Поэтому лучший способ защититься от обмана — это ориентироваться на опыт и рекомендации знакомых, считает эксперт.

«Самый простой способ обезопасить себя — это искать мастеров по отзывам знакомых», — посоветовала Храпунова.

Следует спросить у людей, которым ты доверяешь, кто у них проводил ремонт и что из этого вышло, заключила она.

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