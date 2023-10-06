В России предложили уравнять шаманизм в правах с другими религиями

Допчун-оол уверен, что если поставить шаманизм с другими религиями наравне, то это поможет не разделять по верованиям многонациональный и дружный народ России.
«Ведь каждая народность по-своему называет шаманов. Например, тувинское название — это “кам”, от которого происходит слово “камлать”, то есть помогать человеку, помогать природе, оберегать человека и природу, брать у природы силу и отдавать человеку здоровье и счастье», — объяснил шаман, который прибыл с визитом в Москву.
Кара-оол Допчун-оол был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов, который прошел в 2018 году в столице Тувы Кызыле.
До этого Кара-оол Допчун-оол провел обряд в поддержку бойцов СВО. По словам шамана, если в следующем году на пост президента Украины вместо Владимира Зелинского придет другой человек, то «все прекратится».