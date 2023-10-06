Минцифры предложило правила применения цифрового паспорта

Согласно документу, гражданин сможет предоставлять удостоверение личности через приложение при условии, если он разместил свои биометрические данные в единой биометрической системе, или разместил их самостоятельно через сканирование в мобильном приложении «Госуслуги» своего загранпаспорта, водительского удостоверения или паспорта болельщика, или через сдачу своей биомтерии в Многофункциональных центрах.
Предоставление цифрового паспорта предлагается сделать через QR-код, который формируется на портале. Хранение же представленных гражданином сведений в электронной форме с использованием мобильного приложения не допускается.
После их проверки такие персональные данные подлежат незамедлительному уничтожению. Согласие на предоставление гражданином документа с помощью мобильного приложения заверяется простой электронной подписью, с помощью которой была осуществлена аутентификация на едином портале «Госуслуг».
При помощи цифрового паспорта будет возможно, в частности, подтвердить возраст совершеннолетия для покупки алкогольной или табачной продукции, подтвердить возраст для посещения музея или массового мероприятия, посадки в поезда дальнего следования, оформления услуг связи, получения госуслуг и финансовых операций в банках, а также оформления пропусков на территории организаций, заселение в гостиницу и отправке почтового отправления.
Вместе с тем, документом предложено создать реестр юрлиц, которым будет доступно сканирование документов. Информация будет передаваться уполномоченной организацией в Минцифры.
С 1 января 2024 года, согласно проекту, у граждан страны может появиться возможность представлять в качестве подтверждения данных QR-код. С 1 января 2025 года предлагается приравнять представление гражданином сведений в электронной форме через QR-код или мобильное приложение с использованием мобильного приложения к предъявлению таких документов.
Президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте 18 сентября. Указ определяет случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного. В Минцифры позднее уточнили, что бумажные документы сохраняют статус даже при наличии цифровых — их можно будет по-прежнему предъявлять без всяких ограничений.