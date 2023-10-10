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14:33 (мск), источник: Газета.Ру

Депутаты Госдумы с буквой «ё» в фамилиях призвали бороться за ее права

Депутаты Госдумы Дмитрий Свищёв и Евгений Фёдоров в беседе с «Газетой.Ru» высказались против отказа от буквы «ё» в русском алфавите. По словам Свищёва, ему не нравится, что на сайте Госдумы его фамилия пишется с буквой «е», поэтому он будет требовать от паспортного стола исправления ошибки в документе.

Источник: РИА "Новости"

«Я категорически против отказа от буквы “ё”, потому что у меня фамилия Свищёв. Мне не нравится, когда пишут Свищев. Я за то, чтобы буква “ё” сохранилась. Это добавляет моей фамилии шарма, аутентичности. Я привык так. “Е” и “ё” — разные буквы. Мне не нравится, что моя фамилия на сайте Госдумы написана с буквой “е”. В паспорте у меня тоже с буквой “е”. Буду требовать от паспортного стола исправить ошибку», — сказал он.

Депутат Фёдоров в свою очередь заявил, что буква «ё» должна иметь такие же «права», как и другие буквы. По его мнению, чем больше в языке букв, тем он богаче и эмоциональнее.

«Если такая буква есть, а она есть, значит, у нее должны быть такие же права, как у всех остальных букв. Чем в языке больше букв, тем он богаче. Соответственно, лучше передает настроение, эмоции. Так что я за букву “ё”. Я думаю, моя фамилия на сайте Госдумы написала с Е, потому что так оформили паспорт. У нас буква “ё” выпала где-то в 90-е годы, потом вернулась. А потом были оформлены документы и уже, как оформлено было, так все и продолжалось. Потому что переоформить документы — это практически сменить фамилию. Она должна быть с такими же правами, как и все остальные. Она должна быть, как и все остальные буквы, то есть иметь такие же права, такие же правоустановления», — заключил он.

10 октября 1918 года в России был подписан декрет о введении новой орфографии. Согласно реформе, буквы «ять», «фита», «I» («и десятеричное») были выведены из употребления — вместо них следовало употреблять «е», «ф», «и». Также пропал твердый знал в конце слов, изменились правила написания некоторых приставок и окончаний.

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